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Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки на первом этапа Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.

Дистанцию в финале он преодолел за 3 минуты 40,99 секунды.

Второе место с отставанием в 0,38 секунды занял Иван Горбунов. Третьим стал Егор Митрошин, уступивший Большунову 1,14 секунды.

Ранее на стартовом этапе Большунов выиграл гонку на 15 км.

Женский спринт в субботу выиграла Анастасия Фалеева, время которой в финальном заезде – 3 минуты 57,29 секунды. Второй стала Елизавета Пантрина (+0,89), третьей – Алена Баранова (+1,45).

Александр Большунов Елизавета Пантрина
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