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"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете
Данил Круговой ("Зенит") и Александр Сильянов ("Локомотив") во время матча
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" обыграл со счетом 3:1 петербургский "Зенит" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на столичной "РЖД Арене".

На восьмой минуте вратарь "Зенита" Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

На 41-й минуте встречи Матео Кассьерра сравнял счёт.

Затем на 59-й минуте Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперёд. А на 88-й минуте Наир Тикнизян с передачи Артёма Дзюбы установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Таким образом "Зенит" опустился на второе место в зачете чемпионата, набирая 33 очка. Благодаря этому на первое место в таблице вышел "Краснодар", который одержал победу в своём сегодняшнем матче с "Оренбургом" (2:1) и набирает 35 очков.

У "Локомотива" 28 очков и шестое место.

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