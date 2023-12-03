"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

Данил Круговой ("Зенит") и Александр Сильянов ("Локомотив") во время матча Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" обыграл со счетом 3:1 петербургский "Зенит" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на столичной "РЖД Арене".

На восьмой минуте вратарь "Зенита" Михаил Кержаков срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

На 41-й минуте встречи Матео Кассьерра сравнял счёт.

Затем на 59-й минуте Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперёд. А на 88-й минуте Наир Тикнизян с передачи Артёма Дзюбы установил окончательный счёт встречи — 3:1.

Таким образом "Зенит" опустился на второе место в зачете чемпионата, набирая 33 очка. Благодаря этому на первое место в таблице вышел "Краснодар", который одержал победу в своём сегодняшнем матче с "Оренбургом" (2:1) и набирает 35 очков.

У "Локомотива" 28 очков и шестое место.