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Российский хоккеист "Лос-Анджелеса" объявил о своем переходе в "Спартак"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Михаил Мальцев сообщил, что продолжит карьеру в московском "Спартаке".

"По условиям: еду в аренду. "Лос-Анджелес" может меня забрать после окончания сезона в "Спартаке". Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам. Еще раз всем спасибо!" - написал Мальцев в телеграме.

25-летний Мальцев в нынешнем сезоне играл в фарм-клубе "Лос-Анджелеса", "Онтарио Рейн". На его счету 14 (4+10 по системе "гол+пас") очков в 21 матче.

Лос-Анджелес Михаил Мальцев хоккей
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