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В Севастополе пройдет международный турнир по профессиональному боксу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Севастополе пройдет международный турнир по профессиональному боксу с участием спортсменов из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса.

Отмечается, что "на ринг выйдут профессиональные титулованные севастопольские спортсмены, лучшие представителей Севастопольской школы бокса: мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян".

Турнир пройдет при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Впервые за столь долгое время мы проводим международный турнир в Севастополе, я уверен, что мы сможем спать свидетелями захватывающих поединков, а главное, мы в очередной раз демонстрируем всем, что Город-Герой открыт для международных связей, теперь и в спорте, — сказал Развожаев.

Хонорджу Аразм, президент спортивного клуба "Активито", руководитель спортивной делегации Ирана, отметил: "Мы в Иране, уже давно под санкциями и прекрасно знаем, на сколько сложно организовать международный турнир в этих условиях. Мы сразу, без сомнений, откликнулись на предложение наших друзей в Севастополе и хотим их поддержать своим участием в турнире. Спорт должен быть вне политики, спорт объединяет людей всего мира", - сказал Аразм.

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