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Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минспорту и Олимпийскому комитету России необходимо принять взвешенное решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Если вот цель в этом - отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается, а наоборот загибается, то тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире в четверг.

При этом Путин подчеркнул, что всегда поддерживал, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях.

Характеризуя действия спортивных международных чиновников в отношении российского спорта, президент назвал их полным противоречием и извращением идей Пьера де Кубертена.

"Для того и создавалось олимпийское движение, чтобы объединяло людей, а не разъединяло их. Современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что если они будут действовать и дальше таким же образом, то могут похоронить олимпийское движение.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин
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