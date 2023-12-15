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Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"

Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении испанца Роберто Морено на пост главного тренера команды.

Согласно сообщению пресс-службы "Сочи", с 46-летним специалистом подписан долгосрочный контракт.

Морено работал главным тренером в "Монако" (Франция), "Гранаде" (Испания), а также сборной Испании.

Предыдущим главным тренером "Сочи" был Александр Точилин. Он был отправлен в отставку 2 декабря, с тех пор обязанности наставника команды исполнял Денис Клюев.

Сейчас "Сочи" находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России.

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