Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи"
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении испанца Роберто Морено на пост главного тренера команды.
Согласно сообщению пресс-службы "Сочи", с 46-летним специалистом подписан долгосрочный контракт.
Морено работал главным тренером в "Монако" (Франция), "Гранаде" (Испания), а также сборной Испании.
Предыдущим главным тренером "Сочи" был Александр Точилин. Он был отправлен в отставку 2 декабря, с тех пор обязанности наставника команды исполнял Денис Клюев.
Сейчас "Сочи" находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы чемпионата России.