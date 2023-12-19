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Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Салернитану" в чемпионате Италии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Аталанты" со счетом 4:1 разгромили "Салернитану" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии.

Один из голов в составе хозяев провел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Его точный удар состоялся на 89-й минуте игры, он установил окончательный счет на табло. При этом сам футболист почти всю игру провел в числе запасных, а на поле вышел на 85-й минуте.

Для Миранчука это первый гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне. Он перешел в итальянскуий клуб в 2020 году из московского "Локомотива". Сезон-2022/23 на правах аренды провел в "Торино", который тоже выступает в итальянской Серии А.

Алексей Миранчук Италия футбол Локомотив Аталанта
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