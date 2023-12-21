Большунов выиграл десятую гонку на Кубке России подряд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU -Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км свободным ходом на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Дистанцию он преодолел за 35 минут 13,2 секунды.

Второе место с отставанием в 44,2 секунды занял Алексей Шемякин. Третьим стал Сергей Ардашев, уступивший победителю 1 минуту 8 секунд.

Таким образом, Большунов выиграл в рамках Кубка России десятую гонку подряд.

Также в четверг прошла женская гонка на 5 км, ее выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Ее время – 25 минут 49,2 секунды.

Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,4), третье – Алина Пеклецова (+44,3).