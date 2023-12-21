Поиск

Большунов выиграл десятую гонку на Кубке России подряд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU -Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км свободным ходом на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Дистанцию он преодолел за 35 минут 13,2 секунды.

Второе место с отставанием в 44,2 секунды занял Алексей Шемякин. Третьим стал Сергей Ардашев, уступивший победителю 1 минуту 8 секунд.

Таким образом, Большунов выиграл в рамках Кубка России десятую гонку подряд.

Также в четверг прошла женская гонка на 5 км, ее выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Ее время – 25 минут 49,2 секунды.

Второе место заняла Анастасия Кулешова (+29,4), третье – Алина Пеклецова (+44,3).

лыжные гонки Александр Большунов Вероника Степанова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЮ, "Бавария" и "Атлетико" заявили об отказе играть в Суперлиге

Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги

Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги

Овечкин продлил до 14 матчей антирекордную серию без голов в НХЛ

Сборная России по футболу сыграет с Сербией

Сборная России по футболу сыграет с Сербией

РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию

РФС отказался от перехода из УЕФА в Азию

Киберспортивную команду отстранили по ходу турнира из-за россиян в составе

Киберспортивную команду отстранили по ходу турнира из-за россиян в составе

Три россиянина признаны звездами дня в НХЛ

"Манчестер Сити" вышел в финал клубного ЧМ по футболу

Мюллер продлил контракт с "Баварией"

Месси в седьмой раз признан футболистом года по версии Goal

Месси в седьмой раз признан футболистом года по версии Goal
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });