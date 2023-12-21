Россиянин Бивол затруднился предположить, как пройдет его бой с британцем Артуром

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион WBA в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол не стал недооценивать своего соперника по поединку в Эр-Рияде, британца Линдона Артура. Бой пройдет 23 декабря, Бивол будет проводить защиту своего титула.

"Что ожидать в субботу ночью… Не знаю. Ты всегда ожидаешь одно, а может получиться немного по-другому. Я всегда стараюсь думать о своих плюсах, я стараюсь реализовывать то, что я умею. Не придумывать что-то совсем новое, развивать свои качества и пользоваться ими", - приводит слова Бивола пресс-служба Федерации бокса России.

"От меня ждут только победы? Меня это никак не отвлекает, я стараюсь от этого не абстрагироваться. Не хотелось бы, чтобы у людей пропадал интерес к поединку. Да, Артур – далеко не самый известный боксёр, но на данный момент это хорошая кандидатура. Это хороший боксёр. У него есть желание победить", - сказал россиянин.

Для Бивола этот поединок станет первым в 2023 году. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре, когда единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Сейчас на счету Бивола на профессиональном ринге 21 победа (11 – нокаутом) в 21 поединке. Артур выиграл 23 боя (16 – досрочно), в одном потерпел поражение.

Также на кону этого поединка будет стоять принадлежащий боксёру из Великобритании второстепенный титул IBO.