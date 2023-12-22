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Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ

Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Вашингтон" выиграл у "Коламбуса" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Победный гол состоялся в овертайме, его автором стал российский нападающий Александр Овечкин. Который, таким образом, прервал свою антирекордную безголовую серию, составившую 14 матчей.

Теперь на счету 38-летнего россиянина 828 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги. Овечкин сократил до 66 голов отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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