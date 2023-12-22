Гендиректор ФК "Локомотив" продлил контракт с клубом
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Локомотив" продлил срок действия полномочий с генеральным директором ФК Владимиром Леонченко, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
"Решением совета директоров ФК "Локомотив" срок действия полномочий генерального директора клуба Владимира Леонченко продлен на два года", - говорится в сообщении.
На эту должность 51-летний Леонченко был назначен в декабре 2020 года.
В нынешнем чемпионате России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав в 18 матчах 31 очко.