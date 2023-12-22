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Гендиректор ФК "Локомотив" продлил контракт с клубом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Локомотив" продлил срок действия полномочий с генеральным директором ФК Владимиром Леонченко, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Решением совета директоров ФК "Локомотив" срок действия полномочий генерального директора клуба Владимира Леонченко продлен на два года", - говорится в сообщении.

На эту должность 51-летний Леонченко был назначен в декабре 2020 года.

В нынешнем чемпионате России "Локомотив" занимает четвертое место, набрав в 18 матчах 31 очко.

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