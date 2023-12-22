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Дмитрий Черышев возглавил "Шинник"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Шинник" подписал контракт с Дмиитрием Черышевым, сообщается на сайте ярославского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Шинник" подписал контракт с Дмитрием Николаевичем Черышевым. Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме полгода + 1 год", - говорится в сообщении.

В качестве игрока Черышев – серебряный и бронзовый призер чемпионата России, обладатель Кубка России в составе московского "Динамо".

Тренерскую деятельность 54-летний специалист начинал работой в системе мадридского "Реала", в сезоне 2015/2016 трудился в тренерском штабе другого испанского клуба – "Севильи".

У Дмитрия Николаевича Черышева есть опыт работы в Российской Премьер-лиге, в чемпионате 2011/2012 тренер в непростых условиях сумел сохранить нижегородской "Волге" место в главном дивизионе страны.

В сезоне 2018/2019 команда "Нижний Новгород" под руководством тренера заняла 4-е место в Футбольной Национальной лиге и добилась права участия в стыковых матчах.

С 2022 по 2023 годы Черышев работал в Андорре с клубом "Санта Колома", под его руководством команда впервые в истории страны прошла два раунда европейского соревнования, обыграв клубы "Пенибонт" из Уэльса и "Сутьеска" из Черногории, и на третьей стадии уступила именитой нидерландской команде АЗ.

Дмитрий Черышев – отец российского футболиста Дениса Черышева.

"Шинник" - клуб Первой лиги, второго по статусу дивизиону российского футбола. Сейчас он занимает 11-е место.

футбол Дмитрий Черышев
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