"Металлург" возглавил КХЛ после победы над "Локомотивом"
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" взял верх над ярославским "Локомотивом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) в пользу "Металлурга".
"Металлург" и "Локомотив" являются лидерами своих конференций – Восточной и Западной соответственно. Теперь "Металлург" возглавляет и сводную таблицу, набрав 70 очков в 50 матчах. "Локомотив" - на второй строчке – 68 очков в 48 матчах.