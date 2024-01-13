Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на этапах Кубка России
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.
В финальном заезде представитель Архангельской области первым пересек финишную черту, его время – 3 минуты, 4,31 секунды.
Вторым стал Сергей Ардашев (+1,88), третьим – Иван Горбунов (+1,91). Оба представляют Татарстан.
Таким образом, Большунов выиграл на этапах Кубка России 14-ю гонку подряд.
Женский спринт выиграла Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга – 3 минуты 34,16 секунды. Серебряным призером стала Ольга Сергеева из Татарстана (+4,26), бронзовым – Екатерина Евтягина (+4,67).
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, как сообщалось, отказалась от участия в спринте из-за морозов.