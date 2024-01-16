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Словак Томаш Дек заменит россиянина Олега Борисова в полуфинале Гран-При ACA

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Олег Борисов не сможет выступить в полуфинале Гран-при АСА из-за травмы. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Чемпион ACA в легчайшем весе Россиянин Олег Борисов из-за травмы не сможет провести бой 26 января против соотечественника Магомеда Бибулатова и выбывает из Гран-при. После восстановления он сможет защищать свой титул", - приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Борисов вышел в полуфинал, победив Рустама Керимова в марте 2023 года. Бибулатов вышел в полуфинал Гран-при после победы над Важной Циптарули в августе 2023 года.

В активе Бибулатова - 20 побед, при 3 поражениях. В активе Дека - 23 победы, 12 поражений, 1 ничья.

Бой возглавит турнир ACA 169 в Грозном 26 января. На кону противостояния - путевка в финал Гран-при организации.

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