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Карлос Сайнс-старший в четвертый раз выиграл "Дакар" в зачете внедорожников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Сайнс-старший стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2023 в зачете внедорожников.

По итогам 12 этапов его время – 48 часов 15 минут 18 секунд.

Второе место в итоговой классификации занял бельгиец Гийом де Мевьюс, отставание которого от победителя составило 1 час 20 минут 25 секунд.

В тройку лучших также попал француз Себастьян Леб с отставанием в 1 час 25 минут 12 секунд.

Таким образом, 61-летний Сайнс стал четырехкратным победителем "Дакара". Его сын, Карлос Сайнс-младший, - гонщик "Формулы-1".

Российские команды участие в "Дакаре" не принимают из-за санкций.

Ралли "Дакар"

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