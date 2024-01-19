Карлос Сайнс-старший в четвертый раз выиграл "Дакар" в зачете внедорожников
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Сайнс-старший стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2023 в зачете внедорожников.
По итогам 12 этапов его время – 48 часов 15 минут 18 секунд.
Второе место в итоговой классификации занял бельгиец Гийом де Мевьюс, отставание которого от победителя составило 1 час 20 минут 25 секунд.
В тройку лучших также попал француз Себастьян Леб с отставанием в 1 час 25 минут 12 секунд.
Таким образом, 61-летний Сайнс стал четырехкратным победителем "Дакара". Его сын, Карлос Сайнс-младший, - гонщик "Формулы-1".
Российские команды участие в "Дакаре" не принимают из-за санкций.