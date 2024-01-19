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Холанд признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года мира по версии Globe Soccer Awards.

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Церемония награждения лауреатов прошла в Дубае в пятницу.

В 2023 году 23-летний форвард в составе "Сити" выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Помимо Холанда, на премию претендовали его одноклубники Кевин Де Брейне и Бернарду Силва, а также Джуд Беллингем, Винисиус Жуниур (оба – "Реал"), Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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