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Чемпион лиги АСА Гасанов проведет защиту титула 25 февраля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Чемпион бойцовской лиги ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов проведет защиту титула против соотечественника Ибрагима Магомедова 25 февраля в Краснодаре на турнире АСА 171. Об этом сообщает пресс-служба АСА.

Поединок пройдет в рамках полуфинала Гран-при, заявил глава лиги Алексей Яценко.

Для Гасанова это будет четвертая защита пояса, в апреле 2021 в бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул чемпиона. В 2022 году он дважды подтвердил свой статус - в январе в бою с Абдул-Рахманов Джанавевым и в августе в бою с Артемом Фроловым. Третью защиту титула он провел в августе 2023 года, победив Саламу Абдурахманова. Тот триумф вывел Гасанова в полуфинал Гран-при. Магомед преодолел первую стадию, победив в ноябре 2023 года Михаила Долгова.

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