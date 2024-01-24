Россиянок в сетке женского одиночного разряда Australian Open не осталось
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская уступила китаянке Синвэнь Жен в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу представительницы Китая.
Калинская в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 75-е место, китаянка – 15-е.
Таким образом, россиянок в женском одиночном разряде Открытого чемпионата австралии не осталось.
В полуфинале Синвэнь Жен сыграет с украинкой Даяной Ястремской (номер 93 рейтинга WTA). Другую пару 1/2 финала составили Коко Гауфф (США, 4) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.