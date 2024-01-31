Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР, GDR) TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января в 08:00 по лондонскому времени (11:00 по московскому времени), отмечалось ранее в сообщении группы.

Торги расписками TCS на LSE были приостановлены с 3 марта 2022 года. Группа подчеркивала, что с тех пор не получила никакой информации о возможном возобновлении торгов.

ГДР TCS Group имеют первичный листинг на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на Московской бирже. После делистинга ГДР с LSE группа планирует сохранить их обращение на Мосбирже.

TCS также до 1 февраля 2024 года планировала сменить банк-депозитарий ГДР, перевести программу из JPMorgan Chase Bank в RCS Issuer Services.

После перерегистрации TCS с территории Кипра в Россию группа планирует свернуть программу ГДР. Расписки, учитываемые в российских депозитариях, будут автоматически конвертированы в акции "ТКС Холдинга" в соотношении один к одному. Держатели ГДР, учитываемых в иностранных депозитариях, могут их добровольно или принудительно конвертировать в акции новой компании, получить компенсацию, если бумаги не будут конвертированы.

Ранее сообщалось, что TCS Group перерегистрируется с территории Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский, сменит название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг". Количество размещенных акций новой компании будет идентично количеству размещенных акций TCS Group (199 млн 305 тыс. 492 акции).

Одним из результатов редомициляции станет листинг акций "ТКС Холдинга" на Московской бирже, сообщила ранее группа. Она не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах.

TCS рассчитывает, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.

Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа "Интеррос" Владимира Потанина.