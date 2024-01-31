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Боец Рамазанов ждет бескомпромиссной рубки в поединке Токова и Исмаилова на турнире АСА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился ожиданиями от поединка между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, который состоится на турнире АСА в Москве.

"В первом бою встречались два молодых и амбициозных проспекта, а сейчас нас ждет противостояние двух опытных бойцов, которые будут рубиться до конца. Это будет бескомпромиссный бой, за которым я с радостью посмотрю. Но считаю, что тут шансы 50 на 50", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Токов в мае 2013 года победил Исмаилова в первом раунде.

Турнир АСА пройдет 9 марта.

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