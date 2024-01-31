ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА победили нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу ЦСКА.

В составе армейцев голы провели Андрей Светлаков (10-я минута), Константин Окулов (39, в большинстве), Михаил Григоренко (49). Авторы голов в составе "Торпедо" авторами голов стали Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).

ЦСКА набрал 65 очков и занимает шестое место в Западной конференции. "Торпедо" на пятом месте, 68 баллов. Московский клуб обеспечил себе выход в плей-офф.