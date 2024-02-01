Центральный защитник "Страсбура" перешел в "Локомотив"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Футболист французского "Страсбура" Жерзино Ньямси стал игроком "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"ФК "Локомотив" и французский "Страсбур" договорились о трансфере центрального защитника Жерзино Ньямси в стан "железнодорожников". Длительность соглашения с 27-летним футболистом - 3,5 года", - говорится в сообщении.



В первой половине этого сезона Жерзино провёл за "Страсбур" 13 игр в чемпионате Франции. Всего за карьеру у него 156 матчей, 6 голов и 4 голевые передачи.

"Локомотив" отмечает, что конкуренцию в борьбе за защитника он выиграл у клубов из Англии, Германии, Италии и Бельгии, которые также интересовались футболистом.