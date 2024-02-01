"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого обыграл катарский клуб

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты китайского клуба "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, выиграл у катарского "Аль-Духаиля" в матче Кубка Равноправия.

Результат – 1:0.

Это был первый матч в рамках соревнования в Катаре. Также принимают участие петербургский "Зенит" и бразильский "Сантос", которые свой турнирный путь начнут позднее.

О назначении Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа" было объявлено в конце декабря 2023 года.