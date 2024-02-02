Футболист "Динамо" Лесовой перешел в израильский "Маккаби"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Динамо" Даниил Лесовой продолжит карьеру в израильском "Маккаби", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

"Полузащитник бело-голубых Даниил Лесовой арендован израильским клубом до конца сезона-2023/24 с правом выкупа, - говорится в сообщении.

26-летний футболист перешёл в "Динамо" в сентябре 2020 года и провел72 матча, забив 5 мячей.

"Маккаби" является действующим чемпионом Израиля и идёт на втором месте в турнирной таблице текущего чемпионата.