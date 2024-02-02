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"Зенит" продлил контракт с нападающим Матео Кассьеррой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Колумбиец Матео Кассьера подписал новый контракт с "Зенитом", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Обновленное соглашение с нападающим действует до конца сезона-2026/27", - говорится в сообщении.

26-летний футболист перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2022 года, стал в его составе чемпионом России и дважды – обладателем Суперкубка России. В составе петербургской команды он провел 56 матчей, забив 21 мяч и отдав 11 голевых передач.

Зенит футбол
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