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Зимние ОИ 2026 и 2030 годов пройдут с участием игроков НХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига отпустит своих игроков на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов, сообщает пресс-служба НХЛ.

В последний раз такая опция была активирована на Играх-2014 в Сочи. Тогда хоккейный турнир выиграла сборная Канады. Обычно же НХЛ не делает пауз на время Олимпийских игр. Участие в ОИ могут принимать хоккеисты тех клубов, кто выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли (или вовсе не смог завоевать путевку в плей-офф.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо. Место проведения Игр-2030 еще не объявлено.

НХЛ хоккей
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