Фьюри извинился за перенос боя с Усиком

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри выразил сожаление в связи с переносом поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика. Как сообщалось, запланированный на 17 февраля бой отложен из-за полученной Фьюри на спарринге травмы.

"Я абсолютно опустошен. Я так долго готовился к этому поединку и был в превосходном состоянии. Могу только принести извинения всем – моей команде, команде Усика, бойцам андеркарта, партнерам и болельщикам, организаторам и моим друзьям в Королевстве Саудовская Аравия", - написал Фьюри в соцсетях.

"Я абсолютно опустошен, так как долго готовился к этому бою и был в превосходном состоянии. Я могу лишь принести извинения всем, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших организаторов и моих друзей в Королевстве Саудовская Аравия", - написал Фьюри в соцсетях.

Бой должен был пройти в Саудовской Аравии.

35-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 35 поединков, выиграл 34 (24 - нокаутом), один бой с его участием завершился вничью. 36-летний Усик провел 21 бой, все выиграл (14 – нокаутом).