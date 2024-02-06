"Авангард" забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" крупно обыграл петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 9:5 (2:1, 1:2, 6:2) в пользу "Авангарда".

Главным героем встречи стал форвард "Авангарда" Рид Буше, оформивший хет-трик. Три голевые передачи записал на свой счет его партнер по команде Дамир Шарипзянов. Дубль оформил еще один игрок этой команды Иван Игумнов.

"Авангард" представляет Восточную конференцию, где занимает второе место6 84 очка. СКА – на первом месте в Западной конференции, 83 балла.