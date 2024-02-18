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"Лада" вышла в плей-офф в первом после возвращения в КХЛ сезоне

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тольяттинская "Лада" стала седьмой командой Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, завоевавшей путевку в плей-офф.

Это стало известно после поражения нижнекамского "Нефтехимика" от "Северстали" в Череповце в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата.

"Лада" сейчас" занимает седьмое место на Востоке КХЛ (72 очка) и после неудачи "Нефтехимика", который находится на девятой строчке (66) стала недосягаемой для нижнекамцев.

Ранее "Лада" выступала в КХЛ в сезонах 2008/09 и 2009/10, а также с сезона 2014/15 по 2017/18. Позднее она стала играть в Высшей хоккейной лиге, которая с сезона-2022/23 получила название Всероссийская хоккейная лига, сохранив ту же аббревиатуру ВХЛ. С учетом всего этого "Лада" становится участником плей-офф впервые за 15 лет.

КХЛ хоккей Лада
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