На спортивной базе в Новогорске обвалилась крыша здания с бассейном

Пострадавших нет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На федеральной спортивной базе в Новогорске в ночь на понедельник обрушилась крыша в здании с бассейном для занятий синхронным плаванием. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Отмечается, что пострадавших нет, здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы ничего не угрожает.

В сообщении также подчеркивается, что ведомство и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры.

Учебно-тренировочный центр в Новогорске является ведущей базой в России для подготовки спортсменов сборной страны к крупнейшим международным соревнованиям как по летним, так и зимним видам спорта.