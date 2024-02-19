Умер почетный вице-президент ПКР Селезнев
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почетный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте ПКР.
"Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире", - говорится в сообщении.
В 1999 году Селезнев выступил сооснователем Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и на протяжении долгого времени возглавлял ее.
"С его именем прочно связаны успехи российских спортсменов с поражением опорного-двигательного аппарата на международной спортивной арене", - говорится в тексте обращения.
"Его уход - невосполнимая утрата для всей спортивной общественности. Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая память о Льве Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнули в ПКР.
Селезнев – Заслуженный работник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер России.