Умер почетный вице-президент ПКР Селезнев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почетный вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте ПКР.

"Печально осознавать, что из жизни ушел наш соратник и единомышленник, профессионализм и жизненная позиция которого во многом помогли российскому паралимпийскому движению стать сильнейшим в мире", - говорится в сообщении.

В 1999 году Селезнев выступил сооснователем Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и на протяжении долгого времени возглавлял ее.

"С его именем прочно связаны успехи российских спортсменов с поражением опорного-двигательного аппарата на международной спортивной арене", - говорится в тексте обращения.

"Его уход - невосполнимая утрата для всей спортивной общественности. Глубоко скорбим вместе с вами. Светлая память о Льве Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнули в ПКР.

Селезнев – Заслуженный работник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер России.