"Интер" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 1:0 обыграли испанский "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 79-й минуте встречи в Италии гол провел Марко Арнаутович.

В параллельно шедшем в Нидерландах матче местный ПСВ со счетом 1:1 сыграл с немецкой "Боруссией". На 24-й минуте Дониэлл Мален вывел "Боруссию" вперед, на 56-й Люк де Йонг сравнял счет

Ответные матчи в этих парах пройдут 13 марта.