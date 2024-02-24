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Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат
Игрок "Динамо" Никита Гусев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев стал новым рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по числу очков, набранных в регулярном чемпионате КХЛ в рамках одного сезона.

После того, как в овертайме домашнего матча против владивостокского "Адмирала" он ассистировал Джордану Уэлу, в его активе стало 86 (23+83 по системе "гол+пас") очков. Гусев перекрыл достижение Сергея Мозякина: в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский "Металлург", он набрал 85 (48+37) очков.

Что касается матча, "Динамо" добилось победы – 4:3.

КХЛ Динамо Сергей Мозякин Никита Гусев
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