Хоккеист "Динамо" Гусев побил рекорд КХЛ по очкам за чемпионат

Игрок "Динамо" Никита Гусев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев стал новым рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по числу очков, набранных в регулярном чемпионате КХЛ в рамках одного сезона.

После того, как в овертайме домашнего матча против владивостокского "Адмирала" он ассистировал Джордану Уэлу, в его активе стало 86 (23+83 по системе "гол+пас") очков. Гусев перекрыл достижение Сергея Мозякина: в сезоне-2016/17, выступая за магнитогорский "Металлург", он набрал 85 (48+37) очков.

Что касается матча, "Динамо" добилось победы – 4:3.