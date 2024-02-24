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Краснодарская команда Kuznya победила в единоборствах на Играх Будущего

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Команда Kuznya из Краснодара стала победителем турнира по фиджитал-единоборствам на проходящих в Казани Играх Будущего.

В турнире принимали участие 8 команд из России, США, Бахрейна и Армении. В каждой команде по четыре спортсмена, которые провели по одному фиджитал-поединку: первая часть в симуляторе, вторая – в октагоне. чемпионом Игр Будущего стала команда, бойцы которой набрали в сумме больше всего очков.

В результате первое место заняла Kuznya, набравшая 32 очка, второй стала команда GOR Union (30), третьей - MMA Fighters (27).

В первый день одним из самых зрелищных поединков оказался бой россиянина Халима Назрулоева против американца Хорхе Хуареса. Поединок состоялся в весовой категории 65,8 кг и закончился со счётом 11:0 в пользу представителя России. Накануне своей победы Назрулоев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главами стран СНГ во время их ознакомительного обхода Города Игр Будущего. Халим дал слово лидерам стран, что сделает все для победы.

"Меня пригласили на Церемонию Открытия. Там были президенты стран почти всех стран СНГ были. И мне удалось встретить президента России Владимира Владимировича Путина. И я ему сказал, что завтра у меня состоится главный бой вечера на турнире по фиджитал-единоборствам против американца. Он мне пожелал удачи, а я пообещал, что ни в коем случае не должен проиграть этот бой. Это мотивировало меня, и я выиграл", - приводит слова Назрулоева пресс-служба Игр Будущего.

Игры Будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Игры Будущего
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