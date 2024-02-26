Рудковская опровергла сведения об обрушении кровли академии Плющенко

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продюсер Яна Рудковская заявила, что обвал крыши здания академии двукратного чемпиона ОИ по фигурному катанию Евгения Плющенко произошел не из-за скопления снега, как об этом писали СМИ. По ее словам, кровля здания на юго-западе Москвы была демонтирована специально, в рамках плановых ремонтных работ после ледяного дождя.

"Иду на опережение, дабы развеять что что-то рухнуло. Это -ложь! После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась одна ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену, лед застелили чтобы не повредился. Приняли такую технологию", - написала Рудковская в телеграме.

По ее словам, все работы специально велись ночью, никто не пострадал. Предварительные сроки возобновления комплекса составят 30-35 дней.