Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала четырех представителей России за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования.

На четыре года отстранены Эдуард Межгихов, Александр Чафарян, Василий Половников. Двухлетний срок дисквалификации получил Евгений Коломиец.

Спортсмены – победители и призеры юниорских соревнований, Половников – серебряный призер взрослого ЧЕ. Все они к настоящему моменту завершили карьеру.