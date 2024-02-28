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Команды России и США сыграют в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российская и американская команды по фиджитал-баскетболу стали финалистами турнира в рамках Игр Будущего в Казани.

Петербургская Liga Pro Team в полуфинале одолела китайский MDMX. Россияне оказались сильнее и на симуляторе, и в физическом этапе. Итоговый счет – 34:29 (20:17) в пользу команды из России.

В свою очередь, американская команда R10 Team USA одолела российскую Ural Basket - 37:34 (17:19) в пользу R10 Team USA.

Финал пройдет 29 февраля, начало – 20:30.

В матче за третье место 29 февраля в 19:00 встретятся российская Ural Basket и китайская MDMX.

Соревнования по фиджитал-баскетболу состоит из двух этапов: цифрового и физического. Сначала команды сражаются в баскетбольном симуляторе, потом перемещаются на паркет для игры в баскетбол 2х2. Счет двух этапов суммируются. В случае ничьей, победитель определяется в серии штрафных бросков.

баскетбол фиджитал-баскетбол Игры Будущего
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