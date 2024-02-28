Город Игр Будущего в Казани посетил 100-тысячный гость

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - С 21 февраля – дня официального открытия Игр Будущего – фиджитал-пространство в "Казань Экспо" посетили 100 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.

Юбилейным гостем оказалась Екатерина Набиуллина из Казани. Она получила приглашение посетить космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году.

Первыми Город Игр Будущего осмотрели президент России Владимир Путин и президенты стран СНГ, присутствовавшие на церемонии открытия турнира.

За 7 дней экспозицию также посетили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, фигуристка Камила Валиева, президент КХЛ Алексей Морозов, легенды отечественного хоккея – Павел Дацюк, Данис Зарипов, Сергей Мозякин и баскетбола – Сергей Моня, Тимофей Мозгов, Сергей Панов, бойцы смешанных единоборств Алексей Олейник и Александр Емельяненко, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, олимпийские чемпионы Евгений Тищенко, Юрий Борзаковский, Светлана Журова, Светлана Ишмуратова, Илья Захаров, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации космонавт Сергей Крикалёв и другие.

Город Игр Будущего – современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, где у каждого есть возможность окунуться в мир фиджитал-спорта.

Город Игр Будущего открыт ежедневно. Его посетители могут посмотреть трансляции матчей, попробовать себя в роли фиджитал-спортсмена на площадках флорбола, регби, гольфа, сквоша, фехтования, бокса и инклюзивного киберспорта, а также посетить зоны партнёров турнира и ведущих отечественных компаний.