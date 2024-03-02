Россиянин Василевский победил белоруса Ковалева в главном поединке Ural FC 6

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский одержал победу над белорусом Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" в главном поединке турнира Ural FC 6.

По итогам пятираундового боя по правилам бокса в ММА-перчатках россиянину присудили победу раздельным решением судей.

"Белаз, как я и ожидал, был сильным, бьющим, мощным и заряженным. Я удивил сам себя, что чуть пропустил… Мы этот нокдаун не планировали. Но в целом я такую неудобную от него работу и ожидал", - сказал Василевский по окончании боя.

"Конечно, готов дать реванш. Главное, чтобы заинтересовало меня предложение. И соглашусь, что перед вторым боем надо чаще тренироваться. Это учтем. Сейчас как раз будет перерыв между съемками на телевидении. Можно будет плотнее заняться тренировками. Потому что, например, уже завтра в 9 утра у меня смена на телевидении: с 9 утра до 9 вечера. Так что я вот так и поеду, с таким лицом. Тяжела и неказиста жизнь российского артиста", - отметил он.

Турнир прошел в московском Международном центре бокса в "Лужниках". По словам генерального директора организации Радмира Габдуллина, соревнованию можно дать положительную оценку.

"Нам очень понравилось, уже вижу положительные отзывы об этом ивенте. Ural FC 6 был интересен всем, бойцы показали высокий уровень", - сказал Габдуллин.

Также Габдуллин сообщил, что Василевский и Ковалев готовы провести реванш.

"Мы получили тот желаемый драйв и экшн. Спортсмены согласились на реванш. Благодарен им за это. Ребята большие молодцы. Обсудим их второе противостояние. Нужно дать им возможность восстановиться и набрать форму. Они готовы драться и по правилам ММА, и по правилам бокса в ММА-перчатках. Посмотрим. Это хорошие спортсмены, они еще зажгут", - подчеркнул гендиректор Ural FC 6.

В со-главном событии шоу свой третий поединок в единоборствах провел Иван Емельяненко. В поединке по правилам бокса в ММА-перчатках Емельяненко-младший, как сообщалось, единогласным решением судей победил иранца Али Хейбати.