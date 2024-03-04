"Спартаку" разрешили сыграть с "Оренбургом" на домашней арене

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по допуску полей РФС констатировала готовность поля стадиона "Лукойла Арены" для проведения матча Кубка России между московским "Спартаком" и "Оренбургом". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что комиссия приняла во внимание "положительную динамику восстановления травяного покрытия с учётом проводимых клубом необходимых агротехнических процедур, которая позволит футбольному полю через 10 дней соответствовать требованиям Стандартов РФС".

Игра "Спартак" - "Оренбург" пройдет 14 марта. Ранее, как сообщалось, из-за неготовности поля было решено перенести в "Лужники" матч "Спартака" против воронежского "Факела" в рамках РПЛ.