Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из плей-офф КХЛ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 3:6 уступили ярославскому "Локомотиву" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча прошла в Ярославле.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Локомотива", который, таким образом, вышел в следующую стадию турнира. Действующий и трехкратный обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из дальнейшей борьбы.

В регулярном чемпионате "Локомотив" занял третье место в Западной конференции, ЦСКА - шестое.

Также во второй раунд плей-офф вышел московский "Спартак", выигравшей серию у череповецкой "Северстали" (4-1). Решающую победу спартаковцы одержали дома в пятницу (5:1).

В регулярном чемпионате "Спартак" занял четвертое место на Западе, "Северсталь" - пятое.