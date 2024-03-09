Поиск

Футбольный арбитр Алексей Спирин умер на 73-м году жизни

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший председатель инспекторского комитета РФС и арбитр ФИФА Алексей Спирин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.

Спирин ушел из жизни 31 января этого года, о его смерти Российскому футбольному союзу сообщила семья арбитра.

Спирин – самый молодой арбитр ФИФА в истории отечественного футбола. На его счету свыше 50 международных матчей. Он был главным судьей первого матча финала Кубка УЕФА-1991, работал на матчах ЧМ-90, ЧЕ-92 и ОИ-88.

ФИФА футбол Алексей Спирин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

"Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ

Российский хоккеист Кузнецов перешел из "Вашингтона" в "Каролину"

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из плей-офф КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выбыл из плей-офф КХЛ

Одна лыжница госпитализирована после массового завала на соревнованиях в Сочи

Минспорт РФ изучит обстоятельства массового завала лыжниц во время Спартакиады

Две лыжницы серьезно пострадали во время завала на Спартакиаде

Две лыжницы серьезно пострадали во время завала на Спартакиаде

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 54 голов

Камилу Валиеву исключили из сборной России

Камилу Валиеву исключили из сборной России

Россиянин Щекутьев стал врио генсека Европейской конфедерации бокса

"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });