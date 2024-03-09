Футбольный арбитр Алексей Спирин умер на 73-м году жизни

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший председатель инспекторского комитета РФС и арбитр ФИФА Алексей Спирин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.

Спирин ушел из жизни 31 января этого года, о его смерти Российскому футбольному союзу сообщила семья арбитра.

Спирин – самый молодой арбитр ФИФА в истории отечественного футбола. На его счету свыше 50 международных матчей. Он был главным судьей первого матча финала Кубка УЕФА-1991, работал на матчах ЧМ-90, ЧЕ-92 и ОИ-88.