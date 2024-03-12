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Игры Будущего в Казани собрали на цифровых платформах 3,2 млрд просмотров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров указал на интерес публики к просмотру соревнований по цифровым платформам.

"В Играх Будущего приняли участие 312 команд из 116 стран. Это более 2000 участников. В рамках большого мультиспортивного турнира мы провели три мини-чемпионата мира. География участников соревнований по Кибатлетике, Битве роботов и спортивному программированию может это подтвердить. 100% билетов продано - на полуфиналы и финалы дисциплин заполняемость залов была максимальной. Формат зашел целевой аудитории – молодежи и получил положительный отклик во всем мире. Ряд стран выразили желание этот отклик реплицировать в рамках своей географии", - сказал Столяров на пресс-конференции во вторник.

"Согласно нашему внутреннему аудиту, по цифровым платформам Игры Будущего в общей сложности набрали 3,2 миллиарда просмотров. Россия сделала турнир без границ и барьеров", – заявил Столяров.

Первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. Возраст спортсменов - от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых "Игр Будущего" стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.

Игры Будущего Игорь Столяров
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