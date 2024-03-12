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"Краснодар" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из Кубка России по футболу

"Краснодар" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из Кубка России по футболу
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 0:2 уступили "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России.

На 25-й минуте игры в "Химках" гол с пенальти провел Хетаг Хосонов, на 57-й отличился Олег Исаенко.

В результате один из лидеров Российской премьер-лиги вылетает из турнира, а представляющий Первую лигу ФК "Химки" вышел в полуфинал, где сыграет с одной из выбывших из Пути РПЛ команд.

Действующий победитель турнира - ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша армейцы победили "Краснодар".

футбол Химки Краснодар
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