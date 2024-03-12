Lada стала партнером ФК ЦСКА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о заключении соглашения с Lada.

Подписание о сотрудничестве состоялось 12 марта, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов заявил, что данное партнерство – "это сильный тандем и новые перспективы для обеих сторон".

Мы рады поддерживать увлечения наших клиентов в разных видах спорта и, прежде всего, в футболе. Футбол — это мощь, футбол — это гордость, это легенда, единство воли. Эти ценности близки и нам", - сказал он.



Гендиректор ФК ЦСКА Роман Бабаев, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество пойдет на пользу клубу в части продвижения бренда среди автолюбителей.

"Надеемся, что наше партнерство будет плодотворным и взаимовыгодным, и в будущем приобретет долгосрочный характер", - сказал он.

В рамках соглашения Lada, в частности, получит право на экспонирование автомобиля в чаше стадиона при проведении домашних матчей команды основного состава.