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Россиянин Матмуратов на турнире АСА 174 встретится с бразильцем Батистой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Матмуратов проведет поединок с бразильцем Хердесоном Батистой. Бой представителей полулегкого веча состоится 19 апреля на турнире в Санкт-Петербурге.

В активе Матмуратова 15 побед и 6 поражений, Батиста выиграл 18 поединков, пять проиграл, один завершился вничью.

Также на турнире АСА 174 бразилец Фелипе Фроес в поединке в полулегком весе встретится с россиянином Глебом Хабибуллиным.

Второй бой в АСА проведет россиянин Алексей Шкуревич, которому будет противостоять Ренато Гомес Габриэль. В дебютном поединке в АСА в декабре Шкуревич победил Алексея Махно.

Возглавит шоу АСА 174, как сообщалось, поединок между чемпионом АСА в легчайшем весе Олегом Борисовым и Павлом Витруком.

АСА ММА
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