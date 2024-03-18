Российский биатлонист Алексей Слепов дисквалифицирован на год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион Европы по биатлону россиянин Алексей Слепов отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Срок действие дисквалификации составит 1 год и будет исчисляться с 5 сентября 2024 года.

37-летний Слепов выигрывал также чемпионаты России, в том числе и по лыжным гонкам, становился победителем и призером этапов Кубка IBU. К настоящему моменту он уже завершил свою карьеру.