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На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Участники товарищеского матча сборных Франции и Чили по футболу в Марселе почтут память жертв теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Перед началом игры будет проведена минута молчания.

Об акции солидарности российскому народу заявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

"Когда такие события происходят, мы должны проявить солидарность с российским народом. Необходимо дать дань уважения, сделать это в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами", - сказал Диалло в эфире Europe 1.

Матч Франция – Чили пройдет во вторник и стартует в 23:00 мск.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Франция футбол Красногорск Crocus City Hall
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