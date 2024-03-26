Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Франции и Чили перед началом товарищеской игры в Марселе провели минуту молчания в память о жертвах теракта в комплексе Crocus City Hall в Московской области.

Акция прошла в середине поля, игроки обеих стартовых составов обеих команд и судьи выстроились по линии центрального круга, а представители тренерского штаба, запасные игроки, технический персонал и зрители на трибунах минуту молчания провели также стоя.

Минуту молчания ранее анонсировал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, подчеркнув, что организация "полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами".

В настоящее время идет первый тайм матча, Франция ведет в счете 2:1.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. В списке МЧС уже 120 имен погибших, опознание продолжается. Пострадали больше 200 человек.