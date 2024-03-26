Поиск

Сборные Франции и Чили минутой молчания почтили память жертв теракта в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Франции и Чили перед началом товарищеской игры в Марселе провели минуту молчания в память о жертвах теракта в комплексе Crocus City Hall в Московской области.

Акция прошла в середине поля, игроки обеих стартовых составов обеих команд и судьи выстроились по линии центрального круга, а представители тренерского штаба, запасные игроки, технический персонал и зрители на трибунах минуту молчания провели также стоя.

Минуту молчания ранее анонсировал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, подчеркнув, что организация "полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами".

В настоящее время идет первый тайм матча, Франция ведет в счете 2:1.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. В списке МЧС уже 120 имен погибших, опознание продолжается. Пострадали больше 200 человек.

Франция футбол Чили Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Россиянка Александрова выбила первую ракетку мира из турнира в Майами

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

СКА выбыл из Кубка Гагарина КХЛ, уступив "Автомобилисту"

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 46 голов

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
Нападение на Crocus City Hall

Минспорт РФ отменяет все массовые и развлекательные мероприятия в Москве и области

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });